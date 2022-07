Del Genio sui parametri zero: "Non hanno più garanzia di stipendi superiori! Crisi di rigetto..."

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dei tanti parametri zero degli ultimi anni

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dei tanti parametri zero degli ultimi anni: "L'abitudine dei procuratori nel portarli a scadenza è cresciuta in maniera esponenziale, rifiutando tutte le proposte di rinnovo, finalizzata ad avere più soldi d'ingaggio, bonus alla firma e commissioni. Questa moda però sta avendo una crisi di rigetto, anche a zero quando un procuratore si presenta ora molti club non vanno oltre certe cifre. E' un'inversione di tendenza, forse nei prossimi anni inizieranno a valutare meglio ed accettare le proposte di rinnovo dei club. Se andiamo avanti così, del resto, lo scenario è di un mercato solo a zero e senza più operazioni tra società. Il paradosso è Dybala che lascia la Juventus per andare altrove a guadagnare di meno. Non è più detto che a zero guadagnerai di più!".