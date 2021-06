Del Genio sull'esclusione di Demme col Verona: "Nessun mistero, ma un errore di Gattuso!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato chiamato in causa nuovamente sulla gara col Verona e l'esclusione di Demme che era in perfette condizioni nelle ultime gare: "E' una scelta tecnica quella di Gattuso e come ogni scelta tecnica si può discutere. Demme ha giocato tanto e molto bene, ma non è un mistero l'esclusione. Non ci sono racconti strani per evocare chissà quali dubbi, c'è un termine preciso al mio paese che si chiama errore, Gattuso ha fatto un errore, punto. Bonus sulle presenze? Non credo, ma poi Gattuso si faceva imporre una scelta? E la società per un bonus irrisorio rischiava di perdere 50mln? Non fila per niente, non c'è logica, è una scelta tecnica".