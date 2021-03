Del Genio: "Tante gare salvate dai singoli, come collettivo restano enormi difficoltà"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle palle gol avute dal Bologna: "Molte partite sono state salvate da Insigne, Lozano, Zielinski, per il resto a livello di squadra s'è visto poco se non tante volte delle difficoltà. Resta una situazione difficile perché le altre hanno dato bei segnali. La Roma niente di che, ma non basta superare la Roma per il quarto posto. Palle gol Bologna? Ancora una cattiva disposizione in area di rigore o mancate letture sugli inserimenti. Sono problematiche difficili da cancellare improvvisamente da una gara all'altra se non l'hai fatto prima. Alcuni superficialmente li valutano come colpa di un singolo, ma si vede che non c'è un'esercitazione oppure c'è ma è fine a se stesa perché non entra nella testa dei giocatori e non diventa automatismi. Se passiamo ad ogni gara a dire che devono leggerle i giocatori, allora giochiamo senza allenatore...".