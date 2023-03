Del Genio: “Un dato fa riflettere, il +18 ha fatto leggermente sedere il Napoli”

"Non ne farei un caso, la sconfitta può arrivare ed è quasi fisiologico che arrivi dopo tante vittorie".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della sconfitta del Napoli contro la Lazio: "Non ne farei un caso, la sconfitta può arrivare ed è quasi fisiologico che arrivi dopo tante vittorie. La cosa che non mi è piaciuta, all’interno di una partita dominata come dimostrano le statistiche, è il dato dei tiri in porta. Sono stati pochissimi da entrambe le partite, questo fa riflettere. Ho cercato di dare una spiegazione a questo. E' mancata quella ferocia e determinazione, che nel calcio ti fa fare il gol e l’assist negli ultimi metri e non una giocata mosciarella che gli avversari riescono ad ammortizzare.