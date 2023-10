Del Genio: "Una cavolata l'autogestione, dopo le critiche ora i meriti sono di Garcia"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri'.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri': "Il problema del Napoli non era verticalizzare, ma giocare il pallone con troppa ansia, in maniera troppo frettolosa. Quando l'avversario si avvicina nella testa dei giocatori forti deve esserci il modo di superarlo. Se invece quando l'avversario si avvicina tu mostri timore, sembra che ti spaventi.

Garcia? Credo abbia trovato un punto d'incontro con la squadra a partire dalla settimana post-Braga. Se dovesse vincere qualcosa a fine anno meriterà di avere un pizzico in più di considerazione rispetto a Spalletti perché l'avrebbe ottenuto con difficoltà maggiori: le avversarie, specie le milanesi, sono più forti e si trova in una piazza non abituata a vincere. Si dice che ora il Napoli sta vincendo in autogestione, sulla scorta di quello che aveva portato Spalletti: la bollo come una enorme cavolata. Non è una cosa producibile, quando le persone se ne vanno sono andate via e stop. Io l'ho criticato quando non ha fatto bene, ma ora sta facendo bene e il merito è suo, di Garcia".