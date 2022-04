Del Genio: “Zielinski out con la Roma? Dipende dal tipo di gara che farà il Napoli”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio.

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: “Zielinski non giocherà contro la Roma? Se si volesse andare con la palla lunga per Osimhen, come con la Fiorentina, allora Zielinski è tagliato fuori. Se invece con la Roma si vuole fare un altro tipo di partita, il polacco con le sue qualità tecniche può sempre emergere”.