Del Piero a Sky difende l'amico Gattuso: "Piazza difficile, ADL lo confermi!"

L'ex calciatore della Juventus e attuale opinionista tv, Alessandro Del Piero, ha parlato ai microfoni di Sky, soffermandosi sull'eliminazione del Napoli dalla Europa League per mano del Granada."Il Napoli sta avendo difficoltà e bisogna spiegare la complessità in cui s'è trovato. Perché con tutti questi infortuni è davvero difficile e poi c'è da aggiungere un altro aspetto: quella di Napoli non è una piazza semplice. Il pubblico partenopeo pretende tanto.

Rino è una grande persona, ha creato un rapporto straordinario con tutti i calciatori del Napoli. Questi alti e bassi significano che c'è grande qualità, ma obiettive difficoltà. Se la compagine azzurra riesce a superare le prossime due settimane può arrivare alla fine della stagione in una posizione importante in classifica. Anche Pioli e Conte hanno avuto tempo, il Napoli deve confermare la sua fiducia in Rino".