Del Piero contro le critiche a De Bruyne: “Straordinario! Sta bene ed ha grandi motivazioni”

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero: "De Bruyne? Appena non fanno gol o assist si dice cosa è successo. E’ uno di quelli che consideriamo a fine carriera solo perché lasciano una grande squadra, ma stanno bene, si sanno gestire, sposano la sfida con motivazioni altissime perché va in una squadra che ha appena vinto. E’ un giocatore straordinario”.

