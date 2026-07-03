Del Genio esalta Lukaku: "Segna sempre! Palla buona e fa gol, che precisione!"

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L'opinione del giornalista Paolo Del Genio sui mondiali di Romelu Lukaku

Il giornalista Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Linea Calcio su Canale 8: "Una cosa va detta, Lukaku ha una precisione sotto-porta straordinaria. Quando arriva la palla giusto è difficile che lui la sbagli, come ha fatto anche contro il Senegal al Mondiale con la maglia del Belgio. E poi lo abbiamo visto lo scorso anno, il Napoli ha vinto lo scudetto anche grazie a lui. La squadra di Conte non creava 7-8 occasioni a partita e lui comunque ha chiuso con 14 gol e 10 assist quindi aveva una grande concretezza".

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