Delio Rossi: "Il problema del Napoli parte dalla difesa"

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Lungaggini per il rinnovo del contratto di Gattuso? Non mi era mai capitato, in un senso o nell’altro facevo sempre presto. Penso che mai come in questo momento, se c’è la volontà della società, il rinnovo sarebbe un ottimo segnale anche nei confronti dei giocatori.

4-3-3? Era il progetto iniziale poi dopo è stato cambiato per dare la possibilità di giocare insieme a Mertens e Osimhen. Si sceglie un sistema di gioco o se sei un allenatore caratterizzato o in base ai giocatori che hai a disposizione e alle migliori eccellenze. Il saper fare due sistemi di gioco è un arricchimento e migliora la squadra.

Problematiche? Il problema del Napoli credo che parta dalla difesa. L’organico è fortissimo e sarebbe delittuoso se non arrivasse tra le prime quattro. Però il problema è che il Napoli non ha dopo Albiol un difensore dominante che sa comandare la difesa”.