Delio Rossi sulle scelte di Spalletti a Cagliari: "Solo il tecnico conosce tutte le situazioni"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore della Fiorentina e Lazio, Delio Rossi: "Conosco Spalletti e rispetto i colleghi, loro hanno la situazione sotto controllo monitorandola 24 ore al giorno. Chi fa il nostro mestiere fa delle scelte e le fa sempre con coscienza, soppesando tutte le situazioni. C'è poi una strategia d'ingresso ed una di sviluppo, magari ciò che hai preventivato non si realizza. Con il senno del poi si può dire tutto, se avesse potuto scegliere avrebbe avuto tutti i titolari, ma ci sono anche partite importanti ogni tre giorni".

Sull'Europa League delle italiane

"Il campo ha detto che le partite d'andata in questo momento della stagione vai ad affrontare delle squadre importanti giocandoti qualcosa di importante. C'è la possibilità di fare l'en plein ma anche di uscire, i competitor sono importanti: se supereranno il turno, in ogni caso, ci saranno squadre ancora più forti.

Sulla sfida di campionato tra Napoli e Lazio

"Dipende molto dall'esito delle partite di domani e dalla possibilità di non avere infortuni o affaticamenti muscolari. Sarà importante avere tutti a disposizione e soprattutto non avere stress per tutte queste partite, per la quale serve abitudine".