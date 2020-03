Delio Rossi: "Taglio stipendi complesso, ma calciatori inclini alla solidarietà"

Delio Rossi, allenatore, si è soffermato sulla possibilità di decurtare parte degli stipendi ai calciatori nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il taglio degli stipendi è un discorso complesso. Nel momento in cui io firmo un contratto ci sono anche delle clausole imponderabili. Non è colpa dei calciatori se è arrivato il Coronavirus, quindi è difficile che rinuncino agli emolumenti. Ma il problema sono i modi. E' sbagliato l'atteggiamento. I calciatori sono inclini alla solidarietà e a togliersi dei soldi, ma se glielo fai come diktat è normale che poi ci sarebbero questioni in tribunale".