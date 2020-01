Dellas su Manolas: "C'è qualcosa che non va, ma tutti hanno bisogno di tempo..."

Traianos Dellas, ex difensore greco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento degli azzurri: "Manolas? Sicuramente tutti i giocatori hanno bisogno di un po' di tempo per ambientarsi in una nuova squadra, sicuramente c'è qualcosa che non va bene. Questo ragazzo ha carattere, potrà aiutare il Napoli. Nel Napoli c'è un problema di collettivo, non sta bene come gli altri, ma chi sta dentro sa meglio di me come fare ad uscire da una situazione che non è buona in questo momento. E' normale che il Napoli stia passando un momento così. Koutris? Anche in Grecia se ne parla, gioca in nazionale e l'anno scorso ha giocato molto con l'Olympiakos, gioca sulla fascia sinistra ed è un terzino offensivo".