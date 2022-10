Delneri sicuro: "Spalletti può portare lo scudetto al Napoli"

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” , è intervenuto l’allenatore Luigi Delneri

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” , è intervenuto l’allenatore Luigi Delneri: “È un campionato molto interessante, tante squadre stanno facendo vedere un gran calcio come Napoli e Atalanta.

Il Napoli era tutto da scoprire, ha preso calciatori giovani che andavano a sostituire giocatori già affermati. Questi nuovi innesti stanno giocando alla grande facendo sì che la squadra giochi alla grande.

Spalletti, per quello che sta dimostrando, può portare lo scudetto al Napoli. Gli azzurri hanno acquisito la mentalità giusta, gioca in verticale e ha una grande maturità. Non c’è una squadra più favorita del Napoli. Si affrontano Napoli e Roma che hanno due allenatori con mentalità vincenti, ma questo scontro non dirà niente sul campionato perché è lunga".