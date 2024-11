Delneri sulla corsa Scudetto: "Vedo favorite Napoli, Inter e Juve. Escludo l'Atalanta"

L'allenatore Luigi Delneri, intervistato dal Messaggero Veneto, ha parlato così della lotta al vertice: "Scudetto? Una bella mischia, anche il Milan può tornarci. Se non si sgretola qualcuna, vedo favorite Napoli, Inter e Juventus. L'Atalanta non ancora".

Sull'Udinese: "Sarà il ciclo della verità, capiremo le ambizioni dell'Udinese. Non devono pensare di fare un sol boccone delle avversarie, in partite come le prossime (Empoli, Cagliari e Monza, ndr) devi andare a stanare gli altri. Empoli? Grazie a struttura e ambiente propongono un buon prodotto. Hanno fatto prestazioni sempre di livello, ma lo stesso si può dire anche del Monza: nonostante le sconfitte, li ho visti in ripresa. Tra le due trasferta il Genoa in casa, sempre scorbutico da affrontare".

Quindi Delneri traccia un bilancio generale di questi primi mesi di Kosta Runjaic sulla panchina dell'Udinese: "Buono. Sa amministrare i giocatori e concede spazio a tutti. Finora non ha mai schierato la squadra e credo che il suo ago della bilancia possa diventare Davis. Il Lecce di Giampaolo? Ha idee diverse dal predecessore, anche se per lui la vedo difficile".