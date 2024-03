Denis non è fiducioso: "Nulla è impossibile, ma nella corsa-Champions tante squadra forti"

German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, per questo il Napoli può giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League sicuramente, ma davanti ci sono squadre forti come Roma e Atalanta. Secondo me l'importante per il Napoli è non lasciare punti per strada, bisogna vincere le partite importanti.

Napoli-Atalanta la tua partita? Sì, sicuramente. Con Calzona abbiamo visto qualche buon concetto suo, ha dato un'impronta al Napoli. Ma l'Atalanta di Gasperini è sempre una squadra che si fa fatica ad affrontare perché tiene l'uno contro uno a tutto campo e quand'è in forma, come adesso, è ancora più complicato".