Denis spinge per Simeone: "Spalletti, approfitta del suo entusiasmo e mettilo dal 1' con lo Spezia"

German Denis, ex attaccante azzurro, è intervenuto al microfono di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

German Denis, ex attaccante azzurro, è intervenuto al microfono di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha vinto meritatamente col Liverpool. Evidentemente ci voleva un ricambio nell'organico di Spalletti. Simeone? Si è guadagnato tutto questo. E' partito dal basso e oggi è diventato un calciatore importante, con una crescita imponente. Sono molto felice per lui e per il gol realizzato in Champions League. Senza Osimhen bisogna approfittare dell'entusiasmo del Cholito: a noi attaccanti queste cose servono a giocare con naturalezza, io metterei lui con lo Spezia dall'inizio".