Designatore Rocchi sul gol annullato a Di Maria: “Fallo di Milik su Lobotka, bene il VAR”

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è tornato sul fallo di Milik su Lobotka in Juventus-Napoli che ha portato all’annullamento del gol di Di Maria

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, nel corso della conferenza stampa di fine stagione presso l’Auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano, è tornato sul fallo di Milik su Lobotka in Juventus-Napoli che ha portato all’annullamento del gol di Di Maria: “In questo caso l’intervento del var è assolutamente corretto. Vorremmo sempre la decisione del campo, non c’è e in questo caso il var interviene. Quando c’è una trattenuta è più difficile incidere rispetto ad un caso del genere”.

Nel corso dell’intervento, è stato fatto sentire l’audio dell’episodio con il Var Aureliano che davanti alle immagini sul contatto afferma subito: “Questo è fallo, chiarissimo”. Rocchi conclude: “Aureliano è stato molto bravo”.