Dezi: "C'è un aspetto sul gol di McTominay che è passato inosservato"

Jacopo Dezi, calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “McTominay sta facendo vedere grandissime cose, in un millesimo di secondo ha stoppato ed ha calciato in porta. Questo ragazzo sta facendo grandissime cose a Napoli, ma lo conoscevamo anche prima.

Il lavoro dell’allenatore si vede tanto, il Napoli è rinato rispetto all’anno scorso, non c’è giocatore che stia facendo male. La qualità di McTominay è che riesce sempre a stare vicino a Lukaku e appena vede uno spiraglio calcia in porta. Conte? Se tutti ne parlano bene è perché porta i risultati, non è un caso”.