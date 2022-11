Dg Udinese: "Pafundi è sotto contratto e non è in scadenza. Non andrà via"

Il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino ha rilasciato alcune dichiarazioni a UdineseTv, soffermandosi sul talento bianconero Simone Pafundi, accostato al Napoli: " È un grande orgoglio per tutta la società che ripaga di tutto il lavoro. Già l’anno scorso il Presidente Gravina ci aveva comunicato l’interesse del ct Mancini sul nostro giovane talento. Credo che la Federazione abbia voluto dare un riconoscimento alla nostra Società. Siamo sempre stati individuati come un club capace di trovare e plasmare diamanti grezzi, meno di lavorare e lanciare giocatori dal settore giovanile. Devo dire che negli ultimi anni invece ci siamo focalizzati molto su questo.

Il nostro Progetto Academy è composto da oltre 50 società affiliate, in cui trasmettiamo valori ed esperienze. Per questo la storia di Simone è una bella storia da raccontare, una tappa intermedia del nostro percorso che ci auguriamo essere lungo e brillante. Pafundi è sotto contratto con noi ed il contratto non è in scadenza. Non può essere cercato da club o procuratori con l’intento di farlo trasferire, il regolamento parla chiaro. Credo fermamente che, con il lavoro che stiamo facendo, in cui anche la sua famiglia è parte centrale ed integrante del progetto, il percorso con Simone sarà davvero bello".