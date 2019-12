Di Biagio: "Il Napoli ha dei problemi, mi aspetto di più. Conte sta facendo cose incredibili"

L'ex ct della Nazionale (ad interim) e selezionatore dell'U21 Luigi Di Biagio è intervenuto a Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, per parlare di Inter-Roma e non solo: "Non mi aspettavo nessuna delle due lì in alto. Mi aspettavo Juve, Napoli e Inter. Il Napoli ha dei problemi ma Antonio sta facendo cose incredibili. Fonseca sta facendo qualcosa d'incredibile, ha trovato le soluzioni per fare un bel calcio. La classifica parla chiaro, sono due sorprese in senso assoluto, oltre a Lazio e Cagliari".