Di Canio a Sky: "E’ difficile cambiare carattere alla squadra, Gattuso troppo intelligente per non saperlo"

Nel corso di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex attaccante di Napoli e Lazio, ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan: “E’ difficile cambiare carattere alla squadra, Gattuso è troppo intelligente per capire che i suoi giocatori non possono diventare tutti Gattuso. Non credo che sia mancato l’atteggiamento, ad esempio Fabian Ruiz ci prova, ma è inadeguato in fase di non possesso”.