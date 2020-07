Di Canio a valanga su Conte: "Un lamento continuo fin dall'inizio della stagione"

Paolo Di Canio molto duro nei confronti dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte. Presente negli studi di 'Sky', l'ex attaccante ha pesantemente criticato l'atteggiamento del tecnico nerazzurro: "Conte è stato un lamento continuo fin dall'inizio, anche dopo il ko col Dortmund s'è lamentato della rosa giovane. Antonio deve stare in questo gruppo, ha il potenziale per trasmettere la mentalità vincente ma non mi meraviglierei se in società non fossero contenti, al Chelsea dopo un anno avvelenò lo spogliatoio. Ora deve vincere l'Europa League, altrimenti ha fatto il minimo. Dall'Inter mi aspettavo sicuramente di più, soprattutto dopo il lockdown", ha detto Di Canio che prosegue. "E poi il suo continuo attacco ai giocatori non è un punto a suo favore: se vinci sopportano, aspettano, e i giovani aspettano un po' di più. Ma quando poi non vinci il giocatore si stanca".