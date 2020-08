Di Canio attacca Conte: “E’ di una pesantezza enorme! I suoi modi sono di una gravità unica”

L'ex calciatore e ora opinionista per Sky Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare attaccando il tecnico dell'Inter Antonio Conte: "Quello di Conte è uno sfogo di una pesantezza unica. Prima c’era un presidente che magari chiudeva un occhio da padre. Ormai ci sono aziende enormi a livello mondiale, questi non chiudono un occhio. Non chiudono niente.

Ogni volta Conte spiattella dati e numeri, anche a ragione da parte sua. Ma modi, tempi e il come sono di una gravità unica. Lo strappo ormai c’è, anche se dovesse restare. Ha accusato il presidente di stare in Cina, con quel tono. È troppo grave”