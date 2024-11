Di Canio: "Inzaghi ha fatto una mossa alla Conte per battere l'Arsenal"

Nel post Inter-Arsenal, nel salotto di Sky Sport, l'ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha dichiarato: "In un momento del genere guardi alla vittoria, l'Arsenal era una diretta concorrente guardando alla classifica. Inzaghi ha fatto cambi programmati coi tre titolari che entrano, poi c'è stata una scelta tattica: esce una punta ed entra Dimarco, una scelta conservativa, così non riparto e mi affido solo a Thuram. Poi riparto nel caso con Dimarco. E' stata se vogliamo una scelta conservativa alla Conte e ci sta anche questo per vincerla".