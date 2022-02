Di Canio: "Se l'Inter perde i palloni persi col Napoli contro il Liverpool, ciao ciao e arrivederci"

"Il Liverpool è il peggior cliente che potessi trovare, non solo come qualità ma anche come principi e come dinamismo della squadra".

TuttoNapoli.net © foto di Image Sport L’ex attaccante Paolo Di Canio ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport il momento vissuto dall’Inter alla luce del pareggio contro il Napoli: “Se l’Inter perde i palloni persi col Napoli contro il Liverpool e isola cinque volte uno contro uno Salah con Bastoni o Dimarco e Mane con Skriniar, allora ciao ciao, arrivederci. Preghiamo. Sono fortissimi Bastoni e Skriniar ma cinque volte uno contro uno con quelli, ciao ciao. Il Liverpool è il peggior cliente che potessi trovare, non solo come qualità ma anche come principi e come dinamismo della squadra".