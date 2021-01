Di Carlo: "4-3-3 o 4-2-3-1? Cambia zero, con Verona e Atalanta è dura se non sei al 100%"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'allenatore del Vicenza Mimmo Di Carlo analizzando il momento del Napoli: "Contro il Verona è difficile giocare. Le squadre di Juric, come quelle di Gasperini, vanno uomo su uomo e serve in primis essere al 100% e se non lo sei è dura. Gattuso sa che quella sconfitta può essere uno stimolo anche per il gruppo. Il Napoli deve ritrovare la sua intensità e quando è al meglio ci sono poche squadre che possono fronteggiarlo. 4-2-3-1 o 4-3-3? I principi di gioco non cambiano, aggressività, squadra corta, ampiezza. Può cambiare se in un modulo metti Insigne a sinistra ed in un altro un giocatore diverso, non con lo stesso giocatore. Per il Napoli a quei livelli non cambia nulla, è l'atteggiamento che determina le partite".