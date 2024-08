Di Carlo: "Serve clima sereno nello spogliatoio per nuova alchimia"

Domenico Di Carlo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono anni che noi chiediamo che finisca la storia del mercato aperto a campionati iniziati, ma sono le istituzioni a decidere. Delle volte sei costretto a far giocare calciatori che devono andar via e non si crea lo spirito giusto di squadra.

Spero che prima o poi, dal presidente Gravina alle istituzioni, arrivino le giuste tutele per i club e gli allenatori. Lukaku con Conte? Conte è raggiante dalla vittoria col Bologna, una vittoria inaspettata. Conte aveva voglia di rivalsa che è arrivata, la vittoria col Bologna è stata fondamentale. Uno spirito di squadra è più forte anche di Lukaku, ma se ci aggiungi Lukaku fai ancora meglio. Il Napoli ha preso uno dei migliori allenatori per mentalità, per vissuto ed esperienza internazionale. Il Napoli deve ripartire perchè nessuno s’aspettava un’annata come quella dell’anno scorso. Il clima dev’essere sereno nello spogliatoio per creare una nuova alchimia”.