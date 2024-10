Di Fusco: "Bisogna innescare meglio Kvara, tra 3-4 partite vedremo la vera squadra di Conte"

"E' presto per dire che sarà un duello solo tra Napoli e Inter, però al momento sono le uniche che stanno mostrando una certa solidità. Gli azzurri, rispetto alla Juventus, hanno cambiato molto ma stanno più velocemente mutando pelle ottenendo buoni risultati, grazie a Conte. Il tecnico leccese - ha detto l'ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - non darà mai un gioco spettacolare, ma garantirà un gioco solido, una squadra corta e stretta, con grande personalità e durerà sino alla fine.

Margini di miglioramento del Napoli? Lukaku ha già un peso notevole in questa squadra ma deve migliorare la condizione. Inoltre il Napoli ha fatto alcuni cambiamenti in corsa, inserimento dei nuovi acquisti e cambio del modulo, e quindi serve ancora un po' di tempo. Inoltre serve innescare meglio Kvaratskhelia, trovando nuovi meccanismi, con il georgiano che ha gli spazi di inserimento un po' ostruiti dal movimento di McTominay. Quando si troveranno i meccanismi giusti il Napoli sarà devastante da metà campo in avanti. La squadra che Conte ha in testa secondo me la vedremo compiutamente tra 3-4 partite.

Caprile? Lasciamolo stare e facciamo in modo che cresca serenamente, a Napoli è sempre difficile giocare, specie per un portiere. Solo Castellini, che io mi ricordi, è stato esente da critiche. Per il resto tutti sono stati criticati, anche i due portieri degli scudetti, Garella e Giuliani, e lo stesso Taglialatela, oltre a Meret, ovviamente. Caprile è un ottimo prospetto, deve crescere con calma".