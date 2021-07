Di Fusco contro Gattuso: "Gestione portieri fallimentare! Con lui Meret s'è svalutato"

"La gestione dei portieri di Rino Gattuso è stata fallimentare in tutti i sensi, non c'è nessun punto di guadagno". A sostenerlo è Raffaele Di Fusco, ex portiere azzurro, intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Bisogna avere delle gerarchie e credo che con Spalletti sarà così. Va scelta una competizione per uno, altrimenti non si fa il bene di nessuno".