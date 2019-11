Di Gennaro: "I problemi contrattuali hanno inciso nel Napoli, classifica preoccupante"

A dire la sua sull'ultima giornata di campionato è stato in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, Antonio Di Gennaro: "Ero convinto dal binomio Ancelotti-Napoli, che potesse essere il successore giusto di Sarri. Già lo scorso anno ha cambiato molto ma quest'anno ci sono stati problemi contrattuali che hanno inciso. Pensavo anche che con la campagna acquisti potesse fare bene, visti gli arrivi di Manolas e Lozano. Per me questa squadra va solo a folate, non va forte come dovrebbe, non è continua, la classifica ora è preoccupante. Se non dovesse arrivare almeno quarta, sarebbe un problema serio".