Di Gennaro: "Il Napoli sembra una squadra che non si diverte più"

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli le ultime in casa azzurra: "Il Napoli sembra una squadra che non si diverte più. Questa situazione non era per nulla prevedibile. La squadra ha patito il cambio di modulo, A giugno credo che il Napoli sarà rivoluzionato completamente, ci saranno tanti movimenti sia in entrata che in uscita. Io punterei per il futuro su Meret, Zielinski, Fabian Ruiz e Koulibaly,

Tonali? È un predestinato, un giocatore simile farebbe comodo al Napoli”.