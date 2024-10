Podcast Di Gennaro: "Kvara può diventare un problema, ma ho una certezza a riguardo"

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Inter-Juve, è stata la consacrazione di Yildiz? "Scoperto da Allegri, bisogna sottolinearlo questo. Deve fare un percorso ma gioca nella Juve, per adesso il percorso è buono. Va coccolato, ha personalità, fare due gol a San Siro non è da tutti. Ci sono gli errori dell'Inter ma ci devi mettere del tuo. Bene che ci siano giocatori come lui. E' spavaldo, cerca sempre l'uno contro uno, calcia bene con entrambi i piedi, calcia in tutti i modi, però va fatto giocare al momento giusto".

Cosa non le è piaciuto dell'Inter? "Al di là della fase difensiva che non va, ma manca Lautaro. E' al 50%, ieri ne faceva tanti se era in condizione. Si vede che non è in forma, poi la fase difensiva è di tutta la squadra, non solo della difesa. Sono errori di posizionamento e attenzione. Però davanti, a parte Thuram, mi sembra che Lautaro sia in difficoltà. Lo si vede nei movimenti, nella corsa, non è lui".

Napoli, prima fuga: "Conte è entrato nella testa dei giocatori, sa che fare una partita a settimana conta. Kvara può diventare un problema ma sa come motivarlo Conte. Sono arrivati giocatori importanti, vedi McTominay che ti sposta gli equilibri. Sta gestendo bene la situazione. Partita chiave con l'Atalanta? Ha Lookman in forma, De Ketelaere giocatore vero ora, ha tutte le carte in regola questa squadra per fare molto bene, ha una rosa forte".