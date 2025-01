Di Gennaro: “Se fossi in Kvara sceglierei sempre Napoli”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore: “Se per Kvara vengono messi sul piatto cento milioni l’offerta va accettata. Diventerebbe una grave mancanza per il Napoli. AL di là del momento che sta attraversando, è un calciatore che sposta gli equilibri e lascerebbe un vuoto sulla sinistra. Il calcio di ora è diverso da quello di quaranta anni fa, io sceglierei sempre Napoli se fossi in Kvara. E’ ancora molto giovane e può ancora dare e ricevere tanto da questa squadra, andrebbe via solo per un discorso economico. Negli ultimi quindici anni il calcio è tanto peggiorato sotto questo aspetto.

Se i calciatori di adesso percepiscono improvvisamente decine di milioni euro, mi chiedo quanto avrebbero dovuto guadagnare Careca e Maradona. Casadei? E’ un investimento molto interessante. Sarebbe un ottimo affare per il Napoli e sarei molto felice di rivedere una nostra stellina in Italia. Ha caratteristiche molto simili a Mctominay. Conte non lascia nulla al caso, ha intenzione di avere un doppio undici titolare in vista della stagione prossima”.