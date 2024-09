Di Gennaro sicuro: “Vedrete, Lukaku tornerà quello dell’Inter di Conte”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’Inter è di una spanna superiore rispetto alle altre anche per l’inserimento di giocatori importanti. Non ha avuto la difficoltà che hanno avuto Napoli, Juventus, Milan e Roma che hanno cambiato la guida tecnica. Sarà un campionato aperto, l’unica cosa che non mi piace è il mercato aperto a stagione iniziata.

Lukaku-Conte? Binomio fantastico da un punto vista tecnico ed umano anche. Conosco Conte, è cresciuto a Bari e gli dissi subito che era un predestinato. E’ bravo anche ad entrare nella testa dei calciatori che all’inizio lo detestano per quanto lavorano sul campo (ride ndr.), poi però l’adorano nel tempo. Lukaku tornerà quello dell’Inter con Conte, il belga trascinerà anche i meno talentuosi. Poi il Napoli non ha le coppe ed ha tutte le chance per fare cose importanti. McTominay e Gilmour son calciatori importanti. Però va messa a posto la difesa che ancora non mi sembra sia al top”.