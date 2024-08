Di Lorenzo a Dazn: "Bello vincere soffrendo: significa crederci fino alla fine. Su Lukaku e Conte..."

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo per 2-1 sul Parma.

Ci porti dentro lo spogliatoio, in particolare su Lukaku?

"E' arrivato da poco però si è messo subito a disposizione. E' un ragazzo a posto, perbene, quindi sono sicuro che darà il suo contributo in campo ma anche fuori, perché comunque è un giocatore di grande esperienza e di spessore. Ci darà una mano sicuramente, lui come tanti altri che sono arrivati. Siamo contenti: sono arrivati ragazzi forti e questo può far bene allo spogliatoio".

Anguissa ha detto che con Conte è cambiato tutto, dacci il tuo punto di vista:

"Non so a cosa si riferiva Frank, però sicuramente abbiamo iniziato un percorso nuovo come il mister. E' da poco che stiamo lavorando insieme, ma sono sicuro che seguendolo cresceremo tanto sia come singoli che come squadra. Quindi siamo tutti ben focalizzati su quello che deve essere il nostro campionato. Ripeto, siamo all'inizio, ma siamo tutti concentrati ogni settimana per cercare di fare un grande campionato e riportare il Napoli dove merita".

Le difficoltà della partita di oggi?

"Il Parma è una squadra molto fastidiosa, perché ha caratteristiche che ti mettono in difficoltà con questi esterni molto bravi nell'uno contro uno, molto veloci, con una prima punta strutturata. Non era facile, il primo tempo abbiamo sbagliato qualcosina nel pressing e ci hanno fatto male, in qualche ripartenza eravamo un po' divisi in due blocchi, Il secondo tempo poi con il mister abbiamo messo a posto qualcosina ed è andata meglio, insomma abbiamo fatto una buona ripresa, però contro queste squadre è sempre difficile: hanno entusiasmo e sanno giocare a calcio. Siamo molto contenti di questa vittoria, è bello vincere anche così, soffrendo. E' un bel segnale che diamo a noi stessi il fatto di crederci fino alla fine, questo è un bel segnale per il futuro".