Di Lorenzo alla Rai: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra seria e forte"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha analizzato la vittoria sulla Juventus ai microfoni di 90° Minuto, su Raidue: "La squadra ha dimostrato di essere una squadra matura, andare sotto a pochi minuti dalla fine del primo tempo è stato un brutto colpo, però la squadra ha reagito subito all'inizio del secondo tempo, è entrata subito con il giusto atteggiamento. Abbiamo dimostrato di essere una squadra seria e forte. Loro non avevano ancora perso e questo dà ancora più valore a questa partita. Siamo veramente contenti, sono tre punti importanti per noi, per la classifica".