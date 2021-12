Di Lorenzo ritrova il Barcellona: "Due belle gare due anni fa, ma ora sarà diverso"

Il Napoli ritrova il Barcellona, come due anni fa in Champions. Chi in quel doppio confronto era presente è Giovanni Di Lorenzo, che ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Facemmo due belle partite anche due anni fa. Quest'anno sarà tutt'altra partita. Vedremo come arriveremo a febbraio, dovremo essere tutti al 100% per affrontare questa sfida difficile per accedere agli ottavi di Europa League. Sarà uno scontro difficile, cercheremo di passare il turno".