Di Lorenzo: "Ruolo? Mi piace cambiare e fare cose diverse"

vedi letture

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto a Radio Crc: “L’analisi della sconfitta con l’Atalanta? Perdere fa male ma nelle sconfitte si può crescere, fanno parte di un percorso: abbiamo già analizzato la partita e trarremo il massimo anche dalle sconfitte. Dispiace ma si va avanti, si pensa alla prossima partita.

Gioco in più ruoli? Mi piace tanto, lo avevo detto già altre volte: il ruolo del terzino si è evoluto tanto, non basta solo stare lì e difendere ma serve proporsi in avanti, cercare zone dove si può far male all’avversario. Dipende da chi affronti, ma con il mister alleniamo tanto questi dettagli e spero di continuare così, di dare il mio contributo alla squadra".