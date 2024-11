Di Lorenzo suona la carica: "Una grande prova da squadra e un punto che pesa!"

vedi letture

Il Napoli pareggia in trasferta 1-1 contro l'Inter in un complicatissimo scontro diretto e mantiene così la vetta della classifica in solitaria in vista della sosta per le nazionali. Così il difensore e capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha celebrato la prestazione: "Un punto che pesa, un’altra grande prova da squadra".