Di Marzio avvisa il Napoli: “A Salerno è un’imboscata. Deve giocare come se fosse la Champions”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore. "Quanti punti farà il Napoli tra Roma e Inter il Milan? Il Napoli potrebbe approfittarne ma a volte le partite che sembrano facili possono generare delle imboscate o delle trappole. Anche domenica a Salerno per me è un’imboscata, il Napoli deve giocare come se fosse una partita di Champions League. Chiaramente sono meglio queste partite qui che non incontrare il Milan o l’Inter, però secondo me ogni partita fa storia sé. In questo momento il Napoli è in forma sotto molti aspetti e tanti giocatori mi hanno meravigliato, specialmente Rrahmani".