Di Marzio: "Juliano capitano storico, non mi sono comportato bene con lui..."

L'ex allenatore e dirigente Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte: “Il miglior centrocampista del decennio azzurro 1970-80? Come faccio a sceglierne uno, è difficile. Onestamente per la presenze e per quello che ha fatto in nazionale, devo scegliere necessariamente Antonio Juliano. E’ stato lo storico capitano del Napoli, ho avuto un grande rapporto con lui, è sempre stato dalla mia parte. Forse io non mi sono comportato bene con lui e mi porto dietro questo dispiacere. E’ stato un giocatore di grande personalità, forse Buffon ha un carattere così importante. Juliano aveva carisma, era un leader e riusciva a trascinare tutto il gruppo. Difficile paragonarlo a qualche centrocampista attuale, faccio fatica”.