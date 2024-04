Di Napoli: "Farei di tutto per prendere De Zerbi al Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Arturo Di Napoli, ex calciatore di Napoli, Empoli e Inter.





TuttoNapoli.net

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Arturo Di Napoli, ex calciatore di Napoli, Empoli e Inter.

Non aver vinto contro il Frosinone è un’occasione persa per gli azzurri?

“Anche se con obiettivi diversi, è un po’ lo stesso discorso che si è fatto per la Salernitana. Con l’addio di Spalletti e Giuntoli, gli azzurri hanno perso una guida. Ci sono giocatori sottotono, come Di Lorenzo e Osimhen. Quando inizi una stagione sottotono, speso, rischi di finirla peggio. È un Napoli scarico, che non gioca da squadra, nonostante i giocatori siano gli stessi della passata stagione. Quando si pensa che gli allenatori contino poco, questa stagione è il classico esempio che può smentirti. Nelle difficoltà, il Napoli non ha avuto il leader di cui avrebbe avuto bisogno”.

Chi vedrebbe bene sulla panchina del Napoli, il prossimo anno?

“Farei di tutto per poter prendere De Zerbi. Credo sia la persona giusta per poter ambire a grandi traguardi. Ha dimostrato grandissimo valore e personalità. Ha ben chiaro il gioco del calcio. È un sogno, ma so che è complicato. Prenderei un allenatore che abbia quella filosofia di gioco. In questi anni, il Napoli ha mostrato un gioco spumeggiante, che divertiva e, allo stesso tempo, otteneva risultati. Sceglierei De Zerbi, dunque, ma anche il ritorno di Sarri riaccenderebbe l’entusiasmo di tutto il popolo azzurro”