Lukaku: "Sapevo avremmo vinto lo Scudetto. Noi più forti, abbiamo dominato l'Inter"

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, nell'intervista rilasciata all''emittente belga Vtm Nieuws, è ritornato a parlare della stagione appena conclusa con la vittoria dello Scudetto: "Sapevo che saremmo diventati campioni. Abbiamo dominato l’Inter e dimostrato di essere più forti. Conte ci ha dato la spinta decisiva”.

Sulla stanchezza dei giocatori dice: “Il calcio dovrebbe ispirarsi all’NBA: sei settimane di riposo obbligatorio e quattro di preparazione. Si gioca troppo, serve tutelare la salute dei calciatori”.

Conferma che tornerà a Napoli il 15 luglio e ribadisce: “Resterò sicuramente. Kevin De Bruyne sarà un rinforzo decisivo. È quello che serve per migliorare e non solo confermarci. Con lui ne ho parlato spesso, anche Mertens ha dato una mano per convincerlo”.