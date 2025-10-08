Di Vicino: “McTominay in calo? E’ una questione fisica, De Bruyne non lo limita”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Di Vicino, ex vice allenatore del Napoli Primavera ed ex attaccante di Napoli e Lecce. Di seguito un estrato dell'intervista.

E’ evidente un calo di rendimento di McTominay rispetto alla scorsa stagione. Secondo lei è dovuto a una condizione fisica non ottimale o alla presenza di De Bruyne? "Credo più una questione fisica. Ci sono momenti della stagione in cui un giocatore può rendere un po’ meno, è normale. Forse ha cambiato qualcosa anche a livello tattico, ma non credo sia quello il punto. Sono periodi, e sicuramente tornerà presto al massimo, perché l’anno scorso ha impressionato tutti per le sue qualità. È un giocatore di livello e lo rivedremo presto ai suoi standard, in concomitanza di una crescita della condizione. Certamente, De Bruyne non lo limita".