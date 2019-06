Diawara, l'ex allenatore: "Alla Roma non c'è uno come lui, sarà un ottimo acquisto"

Delio Rossi nella sua carriera ha allenato anche Amadou Diawara, prossimo a vestirsi del giallorosso della Roma nell'ambito dell'affare-Manolas. L'allenatore ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La Roma non ha un giocatore come Diawara, con le stesse caratteristiche e dotato della sua personalità. Secondo me è un ottimo acquisto per la Roma. Manolas? Sarebbe una delle migliori coppie d'Europa. Il greco nei movimenti della linea a volte sbaglia, ma è tra i migliori nell'uno contro uno, insieme proprio a Koulibaly".