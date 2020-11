Diego, parla Cristina Sinagra: "Fui io ad allontanarmi, nostro figlio lo abbiamo voluto insieme"

Cristiana Sinagra, l’amore napoletano del Pibe, aveva 21 anni quando lo conobbe, si racconta al Corriere della Sera: "Fui io ad allontanarmi, quando capii che aveva attorno troppe persone che ci ostacolavano. Intuii che il mondo che lo circondava era troppo grande per non travolgerlo, e non lasciare spazio al nostro amore. Lui andò via per il Mondiale, dopo ci siamo anche sentiti qualche volta. Sapeva che ero incinta, Diego lo avevamo voluto insieme.

Dicono che è morto per la cocaina, ma questa gente lo sa che non ne assumeva più da anni? Conosce realmente il suo vissuto, i suoi problemi, la sua depressione? No, e allora abbiano la compiacenza di stare zitti. Rispettino il nostro immenso dolore".