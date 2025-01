Dionigi fa il nome: "Mercato? Serve proprio lui per avvicinarsi a Lukaku"

vedi letture

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Davide Dionigi, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli, Milan e Fiorentina:

Domani ci sarà Fiorentina-Napoli: una gara insidiosa per gli uomini di Antonio Conte?

"Sarà sicuramente una partita dura per il Napoli, che sta spremendo al massimo ogni suo giocatore. Anche contro squadre meno blasonate, come il Venezia, il Napoli ha faticato. La Fiorentina, dopo un avvio difficile, ha trovato equilibrio e sta giocando bene. Il Napoli sta facendo un capolavoro, ma per restare in corsa non può permettersi passi falsi. Le difficoltà del Napoli nel chiudere le partite derivano da un problema interno, non credo sia da imputare agli avversari. Antonio Conte ha impostato una squadra compatta, che si concentra molto sulla fase difensiva. Questo richiede un grande sacrificio anche agli attaccanti, il che può far perdere un po’ di lucidità in fase realizzativa. È una coperta corta: si sacrifica qualcosa davanti per essere solidi dietro. Ma è una scelta vincente, e i risultati lo dimostrano".

Che ne pensa del possibile arrivo di un giocatore di qualità come Pellegrini o di un giovane come Fazzini al centrocampo del Napoli?

"Il Napoli ha bisogno di qualità a centrocampo. Una mezzala capace di alzarsi vicino a Lukaku sarebbe fondamentale per accompagnarlo e migliorare la fase offensiva. Attualmente, gli interni di centrocampo sono più recuperatori che rifinitori. Un giocatore con quelle caratteristiche darebbe maggiore equilibrio e varietà al gioco".