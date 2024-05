Dionigi fa la sua scelta: "Poker di allenatori in corsa? Non ho dubbi su chi prenderei"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Davide Dionigi, allenatore ed ex calciatore

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Davide Dionigi, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Fiorentina. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Conte sembra vicino a sedere sulla panchina del Napoli?

“Si parla di Conte. Penso che, se riuscissero a portarlo, sarebbe davvero un grande colpo per il Napoli. È la persona perfetta per ricostruire dopo un anno fallimentare. È un maestro in questo. Quando è arrivato alla Juve, non ci è voluto molto per tornare a vincere. Quando a noi allenatori viene data la possibilità di costruire, senza l’affanno di dover vincere, è preferibile”

Se potesse scegliere tra lo stesso Conte, Gasperini, Pioli e Italiano, su chi punterebbe?

“Andrei su Conte, per i motivi che ho appena spiegato. Anche gli altri allenatori, però, sono fortissimi. Gasperini è un grande tecnico che ha costruito negli anni, Italiano è un giovane mergente. Bisognerebbe capire quali sono gli obiettivi, se immediati o nel futuro. Ad oggi, però, Antonio è la migliore figura per il Napoli”