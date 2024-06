Dionigi: “Il Napoli non avrà rivali per lo scudetto, Conte ha un vantaggio”

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se vuoi rifondare il Napoli deve andare su un profilo giovane per l’attacco, ma se un po’ conosco Conte dico che è un tecnico che vuol andare sul sicuro già dal primo anno ed ha i suoi pupilli, tipo Lukaku. Lukaku sarebbe idoneo al Napoli. Penso che il Napoli non abbia grosse rivali per lo scudetto, forse solo l’Inter. La Juve di Thiago Motta avrà bisogno di tempo. Conte avrà un grande vantaggio perchè il Napoli non giocherà le coppe, si butterà tutto sul campionato con l’intenzione di tornare presto in Champions”.